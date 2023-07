Régimes de retraites des agents : le rôle perfectible de la Caisse des dépôts

Retraites

Publié le 21/07/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, Actu experts finances, France, Toute l'actu RH

Pour la Cour des comptes, la façon dont la Caisse des dépôts gère la CNRACL, l’Ircantec et les services administratifs de l’Erafp est perfectible sur plusieurs points. Elle les détaille dans un relevé d’observations qu’elle a publié le 19 juillet après mise en débats avec les parties concernées.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

C’est un rapport en forme de rappel à l’ordre : dans un relevé d’observations définitives sur « le rôle de la Caisse des dépôts dans la gestion de trois régimes de retraite d’agents publics » (la CNRACL, l’Ircantec et, pour une partie administrative, l’Erafp) sur la période 2017-2022, publié le 19 juillet, la Cour des comptes appelle cette institution financière publique à « une plus grande transparence » et cohérence en la matière.

Si le sujet est technique, il n’est pas anodin dans le contexte de la réforme entrant en vigueur au 1er septembre, qui vise à préserver l’équilibre du système de retraites. Ces observations de la Cour des comptes devraient par ailleurs peser dans les discussions qui auront lieu en fin d’année pour le renouvellement de la Conventions d’objectifs et de moyens ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite

Cet article est en relation avec le dossier