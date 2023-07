Téléchargez le rapport sur l’attractivité et les missions des polices municipales

Rapport

Publié le 20/07/2023 • Par Hervé Jouanneau • dans : Actu experts prévention sécurité, France

La Gazette met en ligne le rapport des députés Lionel Royer-Perreaut (Renaissance) et Alexandre Vincendet (LR) sur l'attractivité et les missions des polices municipales, présenté le 19 juillet devant la délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée nationale.

Alors que les collectivités annoncent vouloir recruter 11 000 policiers municipaux d’ici à 2026, les candidats manquent à l’appel.

Comment améliorer l’attractivité du métier de policier municipal ? Quelle réforme possible des concours et de la formation ? Et comment adapter le statut et les missions des agents au niveau de délinquance ?

Telles sont les questions auxquelles les députés Lionel Royer-Perreaut (Renaissance) et Alexandre Vincendet (LR) s’emploient à répondre dans un rapport sur l’attractivité et les missions des polices municipales, présenté le 19 juillet devant la délégation aux collectivités territoriales de l’Assemblée nationale.

Téléchargez le rapport sur l'attractivité et les missions des polices

