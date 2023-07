Loi Notre : cadre juridique de l’instruction budgétaire et comptable M57

Finances

Publié le 20/07/2023 • Par Brigitte Menguy • dans : Textes officiels finances, TO parus au JO

Un décret, pris en application du III de l’article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, précise le cadre juridique de l’instruction budgétaire et comptable M57 lorsque celle-ci est choisie par les collectivités territoriales, les groupements et les établissements publics des collectivités territoriales, les services d’incendie et de secours, le Centre national de la fonction publique territoriale, les centres départementaux de gestion et les associations syndicales autorisées.