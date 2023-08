Alerte rouge sur l’éclairage public

La fin de l’abondance, est-ce que cela veut dire vivre dans le noir ? En tout cas, les factures de l’éclairage public sont scrutées de près. Les prix de l’électricité avaient commencé d’augmenter bien avant la guerre entre la Russie et l’Ukraine mais cette dernière a accéléré les choses. L’hiver 2022 a été marqué par des annonces de communes de toutes tailles vantant leur sobriété mais toutes les démarches ne vont pas dans le même sens. Alors, faut-il éteindre, réduire, varier l’intensité ? Ou au contraire s’attacher au réconfort de l’éclairage, dernier phare au milieu de l’insécurité de la nuit ? Sans oublier la protection de la biodiversité nocturne.

Crise de l’énergie, changement climatique, gestion de catastrophes naturelles et industrielles… les événements se précipitent et les enjeux ne manquent pas pour les collectivités locales, toujours en première ligne sur le terrain. Pour aller plus loin que la question de la sobriété (notre précédente websérie), les acteurs locaux ont déjà compris qu’il fallait adapter leurs actions, revoir leurs méthodes et développer de nouveaux projets. Dans cette série de l’été, nous vous proposons de (re)découvrir des articles qui montrent comment les collectivités locales ont intégré l’adaptabilité, notamment dans les services et sujets techniques. Voici, aujourd’hui, un article sur le thème de l’énergie.

Face à la flambée des prix

Pour les sept communes sur dix qui ont conservé leur compétence ...