Une nouvelle génération de stations d’épuration basée sur les microalgues

[Série de l'été] Assainissement

La station d’épuration imaginée par NXO Engineering se base sur la nature et repose sur une symbiose entre microalgues et bactéries. Cette nouvelle filière d’assainissement se veut à énergie positive et n’utilise pas de produits chimiques. Une première.

Traitement des eaux usées