Les collectivités en ordre de bataille face à la canicule

Climat

Publié le 20/07/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : A la une, France, Toute l'actu RH

Piscines gratuites, horaires élargis, activités annulées… La canicule qui frappe neuf départements oblige les collectivités à s’adapter pour protéger au mieux leurs administrés et leurs agents.

Risques naturels et technologiques

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

35, 36, 37, 38, 39, 40 degrés… Comme tous les étés désormais, le thermomètre s’enflamme et neuf départements sont à ce jour – et au moins jusqu’à vendredi 21 juillet – en vigilance orange. Face à ce nouvel épisode de canicule, les municipalités s’organisent pour préserver la santé de leurs administrés mais aussi de leurs agents.

Dès le 18 juillet au soir et l’annonce des bulletins de Météo France, Sébastien Cote, adjoint au maire à la sécurité de Montpellier (Hérault), a déclenché le plan communal de sauvegarde et réuni l’ensemble des services de la ville concernés : « A Montpellier, nous sommes rodés puisque nous sommes depuis quelques années confrontés à au moins une alerte orange par an ! », déclare-t-il.

Piscines gratuites et bâtiments municipaux climatisés

Dans la ...