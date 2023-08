Trackdéchets facilite le suivi des déchets dangereux

Les collectivités ont produit 3,6 millions de tonnes de déchets dangereux en 2022. Afin d’éviter qu’ils ne finissent dans les décharges sauvages, la loi leur impose d’utiliser Trackdéchets, un outil numérique qui améliore leur traçabilité.

Crise de l’énergie, changement climatique, gestion de catastrophes naturelles et industrielles… les événements se précipitent et les enjeux ne manquent pas pour les collectivités locales, toujours en première ligne sur le terrain. Pour aller plus loin que la question de la sobriété (notre précédente websérie), les acteurs locaux ont déjà compris qu’il fallait adapter leurs actions, revoir leurs méthodes et développer de nouveaux projets. Dans cette série de l’été, nous vous proposons de (re)découvrir des articles qui montrent comment les collectivités locales ont intégré l’adaptabilité, notamment dans les services et sujets techniques. Voici, aujourd’hui, un article sur le thème des déchets.

La dématérialisation du suivi des déchets dangereux est obligatoire depuis le 1er janvier 2022 et ...