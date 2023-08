A Strasbourg, le lancement de la ZFE-m booste les mobilités alternatives

À Strasbourg, la zone à faibles émissions entrée en vigueur le 1er janvier 2023 casse les silos. Elle fait partie intégrante d’une politique générale des mobilités visant à décarboner les transports et à améliorer la qualité de l’air.

Alors que certains partent en guerre contre les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m), le dispositif est déjà en place depuis le 1er janvier dans onze agglomérations (Paris, Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Nice, Montpellier, Strasbourg, Grenoble, Rouen, Reims et Saint-Étienne).

Ainsi à l’Eurométropole de Strasbourg (EMS), les véhicules Crit’Air 5 (1) ou sans vignette (particuliers et professionnels) sont interdits depuis le 1er janvier sur l’ensemble des trente-trois communes rassemblant 505 000 habitants. « On estime à 500 le nombre de morts prématurés dus à la qualité de l’air à Strasbourg », justifie Jacques Fernique, sénateur (écologiste) du Bas-Rhin. Enchâssée entre les Vosges et la Forêt noire, Strasbourg est en effet victime d’une qualité de l’air particulièrement dégradée. La ...