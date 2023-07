Un référent sport dans les établissements sociaux et médicosociaux

Etablissement sociaux et médicosociaux

Publié le 19/07/2023 • Par Brigitte Menguy • dans : Textes officiels acteurs du sport, Textes officiels santé social, TO parus au JO

Un décret est relatif au référent pour l’activité physique et sportive en établissement social et médicosocial

Pris pour l’application de l’article L. 311-12 du code de l’action sociale et des familles, modifié par l’article 1er de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, le décret prévoit que le référent pour l’activité physique et sportive est désigné, au sein de ses professionnels, par la direction des établissements sociaux et médico-sociaux.

Le référent a deux missions :

d’une part, il a une mission d’information des personnes accompagnées par l’établissement sur l’offre d’activité physique et sportive ainsi que des personnes et instances chargées de veiller au bon exercice des droits des personnes accompagnées ;

d’autre part, le référent peut proposer un plan d’accompagnement personnalisé d’activité physique et sportive aux personnes accompagnées.

Enfin, le décret prévoit que la direction d’établissement organise par la formation continue le développement des compétences du référent.