Caux-Seine agglo : l’exemple d’un territoire industriel aux prises avec le ZAN

Développement économique

Publié le 20/07/2023 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, actus experts technique, Régions

L’agglomération normande qui s’est construite sur la pétrochimie veut être le fer de lance de l’industrie décarbonée et prévoit l’implantation de gros projets industriels sur deux nouveaux sites. Mais même en prenant les devants, le ZAN vient perturber sa stratégie de développement économique, jusqu’à remettre certains projets en question. Reportage.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

De loin, on dirait la campagne, avec ses prés, ses vaches, ses maisons normandes à colombages. Mais au creux d’une futaie, se mêlant au fût des peupliers qui longent la rivière Radicâtel, des torchères, des tours de distillation, des sphères de gaz, des usines s’imposent sur des kilomètres de quai en bord de Seine. Bienvenue à Port-Jérôme-sur-Seine, commune nouvelle créée en 2016 sur les bases de la commune de Notre-Dame de Gravenchon auxquelles se sont adjointes trois autres communes pour ménager l’histoire et mieux préparer l’avenir : « le nom de Gravenchon était associé aux usines pétrochimiques qui puaient » se souvient Virginie Carolo-Lutrot, maire de la commune nouvelle et présidente de Caux-Seine agglo (50 communes, 78 000 hab. ...

[100% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne