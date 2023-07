Acteurs de terrain et chercheurs unis pour structurer le sociosport

Inclusion par le sport

Publié le 25/07/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Désormais librement accessible, le bilan de l’expérimentation "Impact social par le sport" apporte les éclairages croisés d’associations de terrain et d’universitaires sur ce qui caractérise une action sociosportive. Des pistes qui en ouvrent d’autres, comme celles qui portent sur les compétences et métiers à structurer dans ce domaine émergent.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Pierre importante à la structuration du nouveau champ qu’est le sociosport, le bilan de l’expérimentation « Impact social par le sport », réalisé en 2022, vient d’être publié en accès libre sur la plateforme « sport-inclusion sociale » du Pôle ressources national sport innovation (PRNSI). Cette publication est assortie de la mise à disposition d’un outil d’auto-diagnostic conçu pour permettre aux associations sportives d’évaluer leurs actions socio-sportives.

Lancée en 2020 pour trois ans, la recherche-action « Impact social par le sport », soutenue par le ministère des Sports et par l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), est conduite par trois associations réunies en consortium – Breizh insertion sport, Dhalir et Rebonds! -, accompagnées par le PRSNI et observées par les ...