Conditions de travail : jusqu’à la fin de l’été pour s’exprimer

Fonction publique

Publié le 19/07/2023 • Par Claire Boulland Christine Cathiard • dans : Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Plus que quelques semaines pour répondre, en dix minutes, à un questionnaire sur les conditions de travail. C'est l'invitation du gouvernement envoyée aux agents des trois fonction publiques. La restitution de la consultation doit se tenir à la rentrée.

Répondre à une enquête sur leurs attentes et sur les actions qu’ils jugent prioritaires ; partager leurs propositions dans une boîte à idées ; voter pour des propositions suggérées par d’autres agents. C’est ce qu’a proposé le ministre de la Transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini, le 20 juin dernier. Objectif : améliorer « ensemble » la qualité de vie et les conditions de travail dans la fonction publique.

Rendez-vous est donné à la rentrée pour partager les résultats de cette consultation en ligne sur fonction-publique-plus.gouv.fr et « présenter les actions concrètes que [le gouvernement engagera] sur la base [des] propositions », peut-on lire sur l’interface. Pour mémoire, il s’agit là d’un engagement qui avait été pris en octobre dernier à la sortie de la conférence des parties prenantes “Nos services publics”.

« En tant que premier employeur de France, la fonction publique doit être innovante et proposer des pratiques managériales qui associent étroitement les agents. Ils nous le demandent, déclare Stanislas Guerini dans un communiqué. Je veux pouvoir apporter les bonnes réponses à leurs attentes sur l’évolution de leurs conditions de travail, c’est pourquoi cette consultation est la plus large et la plus complète possible. Leurs contributions seront précieuses pour nous aider à agir là où ils attendent les améliorations les plus concrètes. »

De la semaine de quatre jours au logement

Plusieurs thématiques sont abordées via le questionnaire. Les agents, titulaires comme contractuels, peuvent répondre à des questions telles que : Quelles sont les principales raisons qui ont motivé votre entrée dans la fonction publique ? Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous continuez à travailler dans la fonction publique ? Recommanderiez-vous à un proche de travailler dans la fonction publique ?

Le gouvernement interroge également sur son programme “Fonction publique +” comprenant six engagements, à savoir : faire évoluer les pratiques managériales ; garantir aux agents un cadre de travail respectueux de leur santé ; doter les agents d’outils et d’espaces de travail adaptés aux nouveaux usages collaboratifs ; simplifier le quotidien des agents en matière RH ; poursuivre le travail amorcé sur l’égalité professionnelle ; et enfin accompagner les agents publics sur la question du logement.

Les engagements du programme vous semblent-ils de nature à répondre aux enjeux d’attractivité dans la fonction publique, autres que ceux touchant aux parcours et aux rémunérations ? De quoi auriez-vous besoin pour appliquer au mieux, au quotidien, ces engagements dans votre collectif de travail ? Aux agents de livrer leurs points de vue sur les directions prise par la direction interministérielle de la transformation publique (DITP) et la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP).

A noter que deux sujets d’actualité se sont glissés dans la consultation. « Seriez-vous intéressé pour que votre employeur vous propose de réorganiser votre temps de travail (exemple : semaine de 35 heures sur 4 jours) ? » : de nombreuses collectivités planchent en effet sur la réorganisation du temps de travail de leurs agents. Autre question : « Selon vous, quels leviers devraient être prioritairement mobilisés par votre employeur en matière de logement ? » Elle intervient alors qu’il a été annoncé une sorte de « seloger.com » pour les fonctionnaires.

Calendrier

Après la restitution des enseignements de cette consultation, viendra le temps de l’appropriation dans chaque collectif de travail, promet le gouvernement. Ce, avec notamment le lancement de la démarche dans les « collectifs volontaires », de premières labellisations puis « une généralisation progressive de Fonction Publique + à tous les collectifs de travail ».

L’initiative n’est pas sans rappeler la consultation des agents et usagers du service public, baptisée “Forum de l’action publique”, menée en 2018 et qui avait été initiée en amont de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. A cette époque, la démarche, qui avait été critiquée pour sa méthode et son opacité, comprenait également un volet consacré aux conditions de travail des agents.