Police municipale : les préconisations des députés pour rendre la filière attractive

Publié le 19/07/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Les députés Lionel Royer-Perreaut (LR) et Alexandre Vincendet (LR) ont présenté le 19 juillet les conclusions de leur mission d'information sur les missions et l’attractivité de la police municipale. Au programme : la création d'une statut d'OPJ spécifique, le renforcement de la formation ou encore la revalorisation des carrières. Une proposition de loi pourrait voir le jour.

Trois semaines après les violences urbaines au cours desquelles les polices municipales ont été prises pour cible partout dans le pays, les propositions de la mission d’information portées par les députés (LR) Alexandre Vincendet et Lionel Royer-Perreaut tombent à point nommé.

Dans un rapport de 92 pages et de 42 préconisations consacrées à l’attractivité des policiers municipaux et à l’évolution de leurs missions, la mission d’information, qui avait été lancée en septembre 2022 par la délégation aux collectivités territoriales de l’Assemblée nationale, se montre ambitieuse et aborde de nombreux enjeux. Quelle place accorder à la troisième force de sécurité au sein du continuum de sécurité prôné par le gouvernement ? La qualité judiciaire des agents est-elle ...