Les marchés publics au service du réemploi des matériaux à Toulouse Métropole

La métropole met en place des critères de sélection des offres en lien avec l’économie circulaire dans ses appels d'offres, accompagne les entreprises, et vient de mettre en ligne une plateforme pour favoriser le réemploi des matériaux dans le bâtiment.

Toulouse Métropole a lancé le 3 avril dernier une plateforme numérique pour permettre la revente de matériaux du bâtiment issus de la déconstruction de chantiers en cours, passés ou à venir. Cette plateforme est le cœur d’un projet plus large : le projet Life Waste2build, lancé en 2021 par la métropole et cofinancé par l’Union européenne pour inciter, grâce aux marchés publics et privés, les entreprises du BTP à réemployer les matériaux de leurs chantiers.

« L’idée, c’est d’optimiser les ressources et de valoriser les déchets du BTP à l’échelle locale puis régionale, explique Pierre Papaix, pilote du projet, et copilote de la mission économie circulaire à Toulouse Métropole. Nous voulons réduire l’impact environnemental des chantiers, structurer la filière, mettre en place globalement des ...

