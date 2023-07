Malgré ses avantages, la méthanisation doit travailler sur son image

Alternative au traitement de déchets et pilier de la transition en matière de mobilité, la méthanisation génère des cobénéfices souvent oubliés. Si la production de biogaz concerne les seuls porteurs de projet, cette recherche d’externalités positives mobilise des acteurs économiques qui n’ont pas tous un profil identique. Même lorsqu’elles ne produisent pas elles-mêmes de biométhane, les collectivités doivent contribuer à identifier les besoins du territoire et à mettre en relation ses acteurs.

