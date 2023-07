Développement économique

Publié le 25/07/2023 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France

Suite de notre série sur le développement économique face la sobriété foncière. Pierre-Cécil Brasseur, directeur associé de Synopter, cabinet de conseil, plaide pour une performance durable des zones d’activité et des réseaux locaux d’entreprises et une vision nouvelle du développement économique des territoires.

Vous présentez le ZAN comme une opportunité. En quel sens ?

La question des zones et des espaces économiques est une grande oubliée de la pensée urbaine et économique en France. Pendant cinquante ans, on s’est contenté de découper, d’aménager et de vendre du terrain. Le modèle économique n’a été pensé que par la commercialisation du foncier, bradé pour attirer des entreprises. Le ZAN conduit désormais à se poser les bonnes questions. Ce ne sont pas ses contraintes qui posent problème, mais le fait que la moitié du bâti des zones d’activité n’est plus adapté au bon fonctionnement des entreprises.

Quelles solutions préconisez-vous ?

Pour nous, il faut intensifier les zones d’activité, qui ne comptent pas suffisamment d’emplois et d’entre­prises, de façon à préserver la biodiversité et la richesse des sols, certes, mais aussi à développer de nouvelles synergies entre entreprises et penser, enfin, le développement économique. Aujourd’hui, un hectare de zone d’activité rassemble quinze emplois en milieu périurbain et rural, et 30 dans une métropole, ce qui est peu. En France, 15 à 20 % des zones d’activité est bâtie, contre 40 %, par exemple, aux Pays-Bas. Il serait donc possible de multiplier par deux sans difficulté le bâti, voire, à l’extrême, par dix, en construisant des éléments en hauteur.

Comment s’y prendre ?

Nous invitons les collectivités à recentrer leurs moyens sur les zones d’activité existantes, et à y faire enfin du développement économique en accompagnant les entreprises, en travaillant avec elles pour favoriser des synergies, une diversité d’activités et non plus seulement de l’aménagement. Il s’agit aussi d’avoir des zones plus denses, plus compactes, en rajoutant des bâtiments à côté de ceux existants, pour agrandir une activité ou accueillir d’autres entreprises. Surélever les bâtiments n’est certes pas simple, mais c’est faisable avec des structures légères sur pilotis permettant d’installer à l’étage des salles de réunion ou autre.

Il est aussi possible d’intégrer les mutations d’usages aux réflexions sur le développement des zones d’activité. Les chefs d’entreprise sont, par exemple, demandeurs pour mutualiser : cela peut passer par la sécurité, l’achat d’énergie, mais aussi le partage d’un restaurant d’entreprise ou d’une zone de déchargement, de salles de réunion…

De quels outils dispose-t-on ?