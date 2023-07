L’association Bossy-Cévert veut replanter le pays, avec l’appui des collectivités

Education à la biodiversité

Publié le 21/07/2023 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Fondateur de l’association Bossy-Cévert, qui entend « réparer » la biodiversité en plantant des haies bocagères et des micro-forêts, notamment avec des scolaires, Alexandre Jacquette mise sur la collaboration des communes pour « construire des partenariats pérennes ».

Quel déclic vous a conduit à créer l’association Boissy-Cévert (1) ?

Je voyais les populations d’insectes et d’oiseaux disparaître, j’avais le sentiment qu’on ne faisait rien, je me disais qu’on ne pouvait pas en rester au constat et qu’il fallait passer à l’action. J’ai alors décidé de changer de vie – j’étais tapissier-décorateur à Paris – et j’ai créé cette association. Je pensais alors qu’on m’attendait…

Et ?

J’ai commencé par contacter tous les maires de France et les parlementaires. Mais seuls quelques-uns m’ont répondu. J’ai rencontré le président de la Région Normandie, Hervé Morin, j’ai pu avoir un échange avec le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, alors qu’il effectuait un déplacement au Havre (Seine-Maritime) pour parler environnement, j’ai vu les ministres Gabriel Attal – ...