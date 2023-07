Numérique responsable : de nouveaux outils pour bâtir la stratégie

Numérique responsable

Le 13 juillet dernier, un webinaire organisé par le programme Transformation numérique des territoires (TNT) a permis à Richard Hanna, chargé de mission à la Mission interministérielle numérique écoresponsable (MiNumEco), et à Céline Colucci, déléguée générale des Interconnectés, de présenter les ressources et outils à disposition des collectivités pour construire leur stratégie numérique responsable, rendue obligatoire au plus tard pour le 1er janvier 2025 par la loi REEN.

Aider les collectivités à endosser leurs nouvelles obligations issues de la loi REEN et en particulier l’article 35 sur la stratégie numérique responsable, telle était l’ambition d’un groupe projet au sein du programme transformation numérique des territoires (TNT), qui a présenté le 13 juillet l’ensemble de ses livrables à l’occasion d’un webinaire qui a donné la parole à Richard Hanna, chargé de mission à la MiNumEco, et Céline Colucci, déléguée générale des interconnectés.

L’objectif poursuivi était d’offrir une « traduction opérationnelle point par point du décret » [du 29 juillet 2022, ndlr] selon les mots de Richard Hanna, et offrir un « maximum de clés pour accompagner les collectivités dans la mise en place de cette stratégie », a renchéri Céline Colucci.

6 grands axes

Côté traduction opérationnelle, après avoir passé en revue des prérequis nécessaires pour pouvoir bâtir une stratégie numérique responsable (comme identifier les acteurs à inclure dans le bilan de l’impact environnemental du numérique, synthétiser les actions déjà engagées, etc), plusieurs thématiques sont ainsi proposées et nourries par des exemples d’indicateurs à suivre, de ressources à mobiliser et de retours d’expérience, telles que :

La commande publique locale et durable, le réemploi, la réparation et lutte contre l’obsolescence ;

La gestion durable et de proximité du matériel informatique ;

L’écoconception des services numériques ;

La sensibilisation des élus et agents publics au numérique responsable et à la sécurité informatique ;

La sensibilisation des citoyens aux enjeux environnementaux du numérique et de l’inclusion numérique ;

La dimension « territoire connecté et durable », et l’ouverture et la valorisation des données.

Catalogue d’outils

De plus, un catalogue d’outils référence différentes ressources, comme par exemple :

La boîte à outils nationale pour l’élaboration d’une feuille de route numérique responsable de l’ANCT ;

Le guide des bonnes pratiques numérique responsables pour les organisations de la MiNumEco ;

Le guide méthodologique : la stratégie numérique responsable de la collectivité en 10 étapes, des Interconnectés

L’éco-clic de l’association Déclic ;

NumEcoEval, outil du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ;

Un outil d’aide à l’autoévaluation de l’impact environnemental pour les collectivités des Interconnectés et de l’Institut du numérique responsable.

Le levier de l’allongement de la durée de vie des équipements

Face à des internautes qui demandaient concrètement quelles priorités choisir pour se lancer, Richard Hanna a indiqué qu’il était « très compliqué » de pouvoir répondre à cette question dans l’absolu, puisque cela dépend du contexte de la collectivité, des actions déjà engagées ou non, mais il a souligné que « la priorité reste quand même l’allongement de la durée de vie du matériel, qui peut être faite de plusieurs manières ». En effet, les travaux de l’Arcep sur le sujet montrent que ce chantier est le plus impactant pour réduire l’empreinte environnementale du numérique.

Sur ce sujet encore émergent, « il ne faut pas s’attendre à viser d’emblée des résultats immédiats. Il faut peu à peu passer à un numérique le plus vertueux possible, toujours évidemment utile, utilisable, et utilisé », a relevé Céline Colucci.

Jérôme Valais, chef de projets numériques à l’agglomération de la Rochelle, qui fait partie des collectivités pionnières en la matière, a indiqué que sa collectivité devrait présenter en septembre l’avancement de ses travaux sur le sujet, en l’occurrence les axes d’une feuille de route sobriété numérique.

Des territoires pilotes pour expérimenter le numérique au service de la transition écologique CA de Niort Agglo, CA du pays ajaccien, CA du Grand Chambéry, Evry-Courcouronnes, CA de Saint-Quentin, Noisy-le-Sec, CA Valence Romans Agglo, Marcoussis, Montpellier Méditerranée Métropole, Loon Plage : ces 10 collectivités, dont 6 avaient fait partie d’une expérimentation sur le numérique responsable de l’ANCT, vont faire partie d’une expérimentation pilotée par le Cerema, l’ANCT et la Banque des territoires. Le but : lancer un projet d’analyse d’impact pour « promouvoir un numérique au service des territoires et de la transition écologique ». Au total, 12 cas d’usages vont permettre d’optimiser « la mise en œuvre d’un service public local et accélérer la transition écologique » : Gestion des accès aux sites de collecte et des déchets ; Analyse et amélioration de la qualité de l’air des bâtiments ; Collecte des déchets dans les points d’apports volontaires ; Gestion technique des bâtiments ; Compteurs d’eau des écoles ; Capteurs de repérage des fuites d’eau ; Irrigation connectée des stades ; Plateforme de données pour gestion multi services ; Gestion de la relation aux usagers ; Eclairage intelligent (deux cas d’usages) Comptage de vélos. Les travaux devraient s’étaler jusqu’à fin 2023 et donneront lieu à la publication d’un catalogue d’impacts, qui permettront d’apprécier si les promesses sont tenues en la matière.