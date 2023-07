Sport-santé sur ordonnance : l’été de la bascule ?

PLFSS 2024

Publié le 18/07/2023 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu expert santé social, France

Les ministres de la Santé et des Sports se sont vu récemment remettre une série de propositions relatives au financement du sport-santé en France. Entre points d’alerte et espoirs d’avancées notables susceptibles de figurer dans le PLFSS pour 2024, dont les premières discussions parlementaires se déroulent cet été.

Est-ce l’été ou jamais pour le sport-santé sur ordonnance ? Le 4 juillet dernier, le Dr Dominique Delandre, adjoint à la jeunesse et aux sports à Montargis (Loiret), à la tête d’une mission confiée en novembre 2022 par les ministères de la Santé et du Sport pour accélérer le déploiement du sport-santé en France, a remis ses préconisations aux deux ministres concernés : François Braun et Amélie Oudéa-Castéra. Elles portent sur le financement du sport-santé, celui des Maisons de sport-santé et encore sur la formation des professionnels de santé, les médecins en particulier.

Les ministres se donnent l’été pour analyser les propositions. La période apparaît d’autant plus cruciale que ces réflexions entrent dans le cadre des discussions parlementaires autour du projet de loi de financement de ...

