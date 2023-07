Réforme des retraites : mêmes effets dans le public que dans le privé ?

Retraites

Publié le 18/07/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Placés auprès de la cheffe du gouvernement pour la conseiller sur les retraites et leur système, les experts du Comité de suivi des retraites ont rendu à Elisabeth Borne, le 13 juillet, leur dixième avis. Celui-ci est centré sur l’impact de la réforme prenant effet au premier septembre. Parmi leurs remarques, une hausse des pensions liée à l’allongement des carrières qui pourrait être moins favorable pour les fonctionnaires que pour les salariés du privé. Un point parmi d’autres à explorer davantage, estiment-ils.

Ce sont les économistes et hauts fonctionnaires qui murmurent à l’oreille de la Première ministre sur le sujet des retraites et de leur système : les sept membres du Comité de suivi des retraites (CSR) ont rendu à la cheffe du gouvernement, le 13 juillet, leur avis annuel, dixième du genre. Un avis qui, pour 2023 – et comme cela devra l’être dans les prochaines années – porte sur l’impact de la réforme actée par la loi du 14 avril 2023.

Sur la base des projections du rapport présenté en juin par le Conseil d’orientation des retraites (COR), Didier Blanchet, président du CSR, considère comme « robuste » celle d’un « décrochement attendu de la durée de la retraite 0,6 à 0,7 ans », dans le public comme dans le privé. Les mesures de report de l’âge de la retraite et d’accélération de ...

