Les cars « Macron » cherchent encore leur voie

Publié le 25/07/2023 • Par Fabienne Nedey • dans : A la une, France

Le secteur libéralisé par le chef de l'Etat quand il était à Bercy souffre de la dégradation des gares routières. Il existe, malgré tout, des expériences réussies comme à Grenoble.

En 2015, la France libéralise le marché du transport régulier de voyageurs par autocars en 2015. But affiché ? Stimuler l’offre afin de contribuer à la croissance (un potentiel de 10 000 créations d’emplois avait été cité) et accroître la mobilité des jeunes et des voyageurs les plus sensibles au prix des transports.

Autre argument : un mode de transport plus écologique que la voiture individuelle. Le démarrage est plutôt prometteur. Puis le Covid passe par là, malmenant sévèrement le secteur.

Selon l’Autorité de régulation des transports (ART), dans on bilan de juin 2023, la reprise semble se confirmer. Il est légitime, dans ces conditions, de s’interroger sur le rôle que peuvent jouer les liaisons par autocar de ce marché des services librement organisés (SLO) pour l’insertion des ...

