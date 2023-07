Maires : le gouvernement aux petits soins

Accueil

Publié le 17/07/2023 • Par Romain Gaspar • dans : France

La ministre déléguée chargée des Collectivités et de la Ruralité, Dominique Faure, et le président de l'Association des maires de France (AMF), David Lisnard, vont travailler ensemble pour redonner du pouvoir d'agir aux maires. Le but est d'"identifier les remontées sur la dégradation des conditions d’exercice des mandats et tester des propositions" à travers une grande enquête du Cevipof et l'organisation à l'automne d'une "convention nationale de la démocratie locale", ont-il dévoilé conjointement à l'AFP.

