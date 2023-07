Services de PMI : la revalorisation salariale des personnels compensée par arrêté

Rémunérations

Un arrêté du 3 juillet 2023 fixant le montant de la compensation de l’Etat par département au titre du financement des revalorisations salariales des personnels soignants de la protection maternelle infantile (PMI) , des centres de planification et des centres de prophylaxie sanitaire et des personnels accompagnants socio-éducatifs dans les établissements et services sociaux et médico sociaux du secteur privé non lucratif.

Les dotations de chaque département figurent dans le tableau annexé au présent arrêté.