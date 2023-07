Aide sociale à l'enfance

Des pistes pour améliorer l’accompagnement des jeunes majeurs

On peut faire plus et mieux, un an après la promulgation de la loi « Taquet » qui instaurait l’obligation d’accompagner les jeunes majeurs de l’Aide sociale à l’enfance jusqu’à leurs 21 ans. Ce sont les conclusions, assorties de 48 propositions, d’un rapport du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse et du Conseil national de la protection de l’enfance, paru fin juin.

