Les élus de banlieue pressent le gouvernement d’agir

Politique de la ville

Publié le 17/07/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la une, Actu experts prévention sécurité, France

Au nom de leur commission commune «Politique de la ville et cohésion sociale», sept associations d’élus signent un texte appelant le gouvernement à les associer à la préparation du comité interministériel des villes annoncé pour septembre. D’autres voix s’unissent aussi pour alerter sur le risque «d’annonces descendantes» n’affrontant pas le tabou des discriminations raciales et des inégalités.

Pour les maires de communes populaires, pas question de trêve estivale : le 12 juillet, leurs représentants au sein de la commission « Politique de la ville et cohésion sociale » commune à France Urbaine, l’Association des maires de France (AMF) et celle des maires d’Ile-de-France (Amif), l’Association des petites villes de France (APVF), Intercommunalités de France, Villes de France et Ville et banlieue, ont reçu Olivier Klein, ministre de la Ville et du logement, pour évoquer les émeutes récentes et l’aide de l’État à la réparation des dommages. Mais pour les élus, le chapitre n’est pas clos, et celui de l’avenir de la politique de la ville demeure flou.

Dans un communiqué commun publié le 13 juillet, ils appellent le gouvernement à « porter une ambition forte pour les habitants ...

