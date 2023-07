Comment les acheteurs publics s’emparent de la médiation ?

Contentieux

Publié le 17/07/2023 • Par Mathilde Elie • dans : Actu juridique, France

Médiation, conciliation, transaction… Avant le contentieux, plusieurs alternatives s’offrent aux collectivités. Celles-ci sont particulièrement intéressantes en matière de commande publique puisqu’elles permettent de préserver les relations contractuelles sur le long terme.

« En contentieux chacun campe sur sa position. Tandis que la médiation permet de faire bouger les lignes. » Ces dernières années, Yannick Tissier Ferrer, directeur de la commande publique à Antony et Lucile Constantin, directrice des affaires juridiques, ont participé à plusieurs médiations et conciliations concernant l’exécution de marchés de travaux et de prestation de service. « Cela permet avant tout de comprendre l’état d’esprit des entreprises et, qu’une solution soit trouvée ou non, de tirer des enseignements pour le futur », soulignent-ils.

Une stratégie vertueuse pleinement encouragée depuis quelques années par le législateur et la réglementation. En effet, le Code de la commande publique (article L2197-1 et suivants) et le Cahier des clauses administratives générales des marchés ...

