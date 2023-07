L’économie sociale et solidaire en piste pour les Jeux

Paris-2024

L’économie sociale et solidaire peut être encouragée lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. À condition de lui créer les conditions de trouver sa place.

Oui, il est possible de lier Jeux olympiques et paralympiques (JOP) et Économie sociale et solidaire (ESS) ! Lors du salon des maires d’Île-de-France (AMIF) à Paris, les 27 et 28 juin à Paris, acteurs de l’ESS et élus ont cherché à démontrer que des initiatives pouvaient être menées par les territoires dans cet esprit. D’ailleurs, depuis quatre ans, l’AMIF, la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS IdF) et le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES) organisent des rencontres régulières avec les collectivités, afin de les soutenir dans leur volonté de développement de l’ESS sur leur territoire.

Directeur général de « Profession Sport et Loisirs Francilien », Jérémy Cargnelli insiste sur la diversité d’une action sociale. Ce peut être ...