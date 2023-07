Contre le moustique tigre, un combat sans relâche

Prévention

Publié le 13/07/2023 • Par Isabelle Verbaere • dans : A la Une prévention-sécurité, Innovations et Territoires

Le moustique tigre est installé dans 71 départements, dont la majorité était peu confrontée aux nuisances engendrées par cet insecte jusqu’alors. Dans le cadre de leurs missions d’hygiène et de salubrité publique, les maires ont la responsabilité de prévenir son installation et de limiter son développement. L’usage des insecticides étant réservé au traitement autour des personnes malades, la destruction des gîtes larvaires est incontournable.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Puteaux (44 000 hab., Hauts-de-Seine) a pris les devants : pour ne pas laisser le moustique tigre (Aedes albopictus) gâcher les soirées des habitants de ­l’écoquartier des ­Bergères, elle a déployé deux bornes anti­moustiques, début juin. « Les gens se plaignaient d’être piqués », indique ­Julien ­Mandy, responsable du service « hygiène » de la ville. Et ce ne sont pas les seuls ! Désormais, 71 départements sont colonisés par cet insecte, selon le dernier recensement du ministère de la Santé. Et il aura bientôt conquis tout le territoire métropolitain, sauf les zones situées à plus de 1 000 mètres d’altitude.

Son habitat privilégié : les quartiers pavillonnaires où il trouve des petites collections d’eau où pondre, quelques millimètres lui suffisent, de la végétation pour se reposer aux ...