Secrétaires de mairie : le compte n’y est pas

Salaire • Formation

Publié le 19/07/2023 • Par Claire Boulland • dans : A la une, A la Une RH, France

Un texte de loi dédié aux secrétaires de mairie, à leur revalorisation, est en bonne voie d’aboutir. Mais ces « couteaux suisses » ne se satisfont pas de son volet financier. L’espoir repose sur l’examen à l’Assemblée nationale et le soutien de l’Association des maires de France.

« On attendait tellement plus d’un texte comme cela. Il faut que le gouvernement aille plus loin », clame une secrétaire de mairie qui a souhaité garder l’anonymat. La nouvelle proposition de loi du sénateur ­François ­Patriat (­Renaissance, président du groupe RDPI) adoptée à l’unanimité mi-juin, et qui fait l’objet d’une procédure accélérée, devait, selon les souhaits du gouvernement, passer devant les députés avant la trêve estivale. Elle ne figure finalement pas à leur agenda.

Le texte a introduit une voie de promotion interne dérogatoire de la catégorie C vers la B. Et « le règlement prévoira que, à compter du 1er janvier 2029, la fonction de secrétaire de mairie ne puisse plus être exercée que par des agents de catégorie B ou A », a demandé le gouvernement. Un tiers de ces « couteaux ...