Un nouveau plan contre les déserts médicaux

Publié le 13/07/2023 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

La ministre déléguée à la Santé, Agnès Firmin-Le-Bodo a détaillé ce jeudi un nouveau plan pour lutter contre la désertification médicale. Passage en revue des mesures envisagées.

Des inégalités territoriales persistantes, et qui se creusent davantage. C’est la conclusion alarmiste du dernier rapport présenté il y a un mois par le Conseil national de l’ordre des médecins.

Dans ce contexte, la ministre déléguée à la Santé, Agnès Firmin-Le-Bodo, a présenté le 13 juillet un plan anti-déserts médicaux pour tenter de résoudre cette épineuse question.

Objectif affiché : permettre à deux millions de Français supplémentaires d’avoir accès à un médecin d’ici la fin du quinquennat.

Assistants médicaux et médicobus

Pour y parvenir, la stratégie repose sur quatre axes.

