L’intervention relationnelle en PMI, pour prévenir les troubles de l’attachement parent-enfant

Parentalité

Le conseil départemental du Nord a lancé avant l'été une expérimentation de l'intervention relationnelle dans trois de ses équipes de PMI. Cette méthode québécoise basée sur la valorisation des comportements parentaux adaptés vise à prévenir la survenue de troubles de l'attachement et de la relation parent-enfant.

Trois équipes de PMI du conseil départemental du Nord se sont engagées depuis quelques semaines dans l’expérimentation de l’intervention relationnelle auprès de parents et des enfants pour prévenir l’apparition de troubles de l’attachement.

Théorie de l’attachement

Cette approche du renforcement des compétences parentales basée sur les principes de la théorie de l’attachement vient du Québec, où elle est largement mise en place. Elle est peu connue et déployée en en France. Julie Chapeau, chercheuse doctorante en sciences de l’éducation qui accompagne depuis deux ans les équipes de la direction « enfance, famille, santé » du Département, l’a découverte lors d’un voyage d’études virtuel et le conseil départemental a souhaité l’expérimenter en PMI dans un but de prévention précoce. Pour Marie Tonnerre-Desmet, vice-présidente chargée de l’Enfance, la famille et la jeunesse, la PMI constitue un espace privilégié de repérage, lors du suivi de la grossesse et post-accouchement, des familles qui sont en difficulté dans la relation avec leurs très jeunes enfants, et donc de prévention. « Notre objectif, explique-t-elle, c’est d’améliorer la relation d’attachement parent-enfant » et prévenir très tôt des difficultés relationnelles et éducatives. Selon la vice-présidente, « les données indiquent qu’en protection de l’enfance, 60% des enfants ont un attachement désorganisé. »

Le degré de sécurité des enfants se développe

L’intervention relationnelle se déploie sur neuf séances de 90 minutes qui se déroulent au domicile de familles volontaires. La première rencontre est consacrée à la présentation de la méthode. Les autres suivent un déroulé identique. Après un premier temps d’échanges sur les interactions récentes entre parents et enfants, la puéricultrice ou l’infirmière de PMI propose au parent une activité en fonction des besoins et des objectifs convenus. Il peut s’agir d’une activité de motricité, de jeu, de comptine, remarque Marie Tonnerre-Desmet. Le parent et l’enfant sont filmés durant cette activité. Intervenante et parent visionnent ensemble la vidéo et se basent sur les réactions de l’enfant pour pointer non pas ce qui ne fonctionne pas dans la relation mais au contraire leurs interactions positives pour encourager le parent à multiplier les attitudes et les paroles qui les favorisent. « On se centre sur ce que l’enfant exprime pour guider le parent et l’aider à se servir des signaux donnés par l’enfant pour choisir les comportements les plus favorables », explique Raphaële Miljkovitch, professeur de psychologie à l’université de Vincennes (Paris 8)(1). L’évaluation de cette méthode a montré, ajoute-t-elle, que « la sensibilité maternelle, la capacité à comprendre et répondre aux signaux de l’enfant s’améliore sensiblement, que le degré de sécurité des enfants, se développe » et que l’attachement désorganisé diminue.

Une formation en trois temps

Julie Chapeau s’est rapprochée de professeurs de psychologie québécois et français, pour mettre sur pied une formation en trois temps. Une première journée ouverte à toutes les équipes de PMI pour évoquer l’impact des difficultés d’attachement et présenter l’apport de l’intervention relationnelle peut être mobilisée. Puis, les intervenantes à domicile des trois équipes volontaires, des puéricultrices, des psychologues et des infirmières (25 en tout) ont suivi trois jours de formation pour s’exercer à l’observation et à l’analyse des vidéos. Dans un troisième temps, ces intervenantes bénéficieront pendant 6 mois de rencontres mensuelles avec les chercheurs, d’un accompagnement dans leurs premières prises de vue et d’un soutien dans leurs premières interventions. Les premières séances auront lieu dans les familles à partir de septembre 2023, le temps pour la collectivité, notamment, d’acquérir le matériel vidéo et informatique nécessaire. Une évaluation sera menée au bout de six mois mais la vice-présidente souhaite que la méthode soit étendue à toutes les équipes.

« Se centrer sur les moments de grâce entre le parent et l’enfant »

Pour Raphaële Miljkovitch, elle peut être « très utile en PMI car elle peut donner confiance aux parents par rapport à leur rôle vis-à-vis de leur enfant, notamment à ceux qui sont en difficulté sur ce plan. » Beaucoup, en effet, « se sentent facilement en faute et doutent beaucoup. », ajoute-t-elle. Selon la psychologue, « c’est très bien d’intervenir dès les premiers mois pour que la relation prenne une orientation positive et que le parent consolide ses ressources » de manière précoce. Les conditions du succès de cette méthode résident selon elle dans le fait d’éviter tout jugement vis-à-vis des parents et, comme le prévoit le protocole, de « se centrer sur les moments de grâce entre le parent et l’enfant, de bien les souligner. C’est l’ingrédient essentiel. »