Blanchiment d’argent : ces commerces qui inquiètent les maires

Criminalité organisée

Publié le 18/07/2023 • Par Pierre Garcia • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Dans certaines villes, les établissements liés à des réseaux de criminalité organisée ont pignon sur rue. Nombre d’élus réclament un meilleur encadrement des baux commerciaux, notamment par un pouvoir de préemption sur les locaux à vocation privée.

« Il y a la criminalité organisée violente et il y a celle qui, d’apparence, est non-violente mais a de réelles conséquences. » Devant le Forum français de la sécurité urbaine (FFSU), réuni les 30 et 31 mai à B­ordeaux dans le cadre des assises de la tranquillité urbaine, Sarah Misslin, adjointe (PCF) au maire d’Ivry-sur-Seine (64 000 hab., Val-de-Marne) chargée de la tranquillité publique et de la prévention de la délinquance, a planté le décor.

En matière de criminalité organisée, le blanchiment d’argent constitue, d’après les élus, l’une des principales menaces. Dans la longue liste des établissements épinglés, les kebabs et autres « crousti-­chickens » figurent en bonne place. De véritables « rues du gras », où prospère le blanchiment d’argent, ont vu le jour dans de nombreuses villes ...

