Plan « logement des agents publics »: quid des territoriaux ?

Fonction publique

Publié le 13/07/2023 • Par Julie Krassovsky • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Faciliter l’accès à un logement adapté aux conditions familiales, géographiques et économiques des agents, les accompagner dans leurs démarches locatives et d’accession à la propriété, les aider à réduire leurs temps de trajet domicile-travail... C'est l'objectif du comité interministériel qui vient d'être lancé pour piloter et coordonner la politique du gouvernement en matière d’accès au logement des agents.

Chiffres-clés Le premier comité interministériel pour le logement des agents publics a été lancé le lundi 10 juillet par Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, aux côtés de Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics, Olivier Klein, ministre délégué chargé du Logement et de la ville et de Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la formation professionnels en présence de la préfecture régionale d’Ile-de-France, de la Fédération hospitalière de France, de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France.

Lundi 10 juillet, le ministère de la Transformation et de la fonction publiques annonçait le lancement d’un comité interministériel censé assurer un pilotage coordonné de la politique du gouvernement en matière d’accès au logement. Dans les pistes d’actions présentées, on trouve notamment la création, d’ici à la fin de l’année, d’une plateforme sur le logement des agents publics destinée à leur proposer des offres de logements et à les informer sur les outils et les aides à leur disposition.

Plateforme sur le logement

Une initiative plutôt bien accueillie par Frédéric Lange. « Nous serions en effet partants pour apporter nos solutions et notre expérience sur ce projet », commente l’ancien policier fondateur du site immo-fonctionnaire.fr qui met en contact, depuis trois ans, des agents en ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne