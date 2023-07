Armement des polices municipales : augmentation du stock de munitions

Sécurité publique

Publié le 13/07/2023 • Par Brigitte Menguy • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Un décret modifie l’article R. 511-30 du code de la sécurité intérieure relatif à l’acquisition et à la détention d’armes par les communes dotées d’un service de police municipale armé.

Il relève de cinquante à cent le stock de munitions qu’une commune peut détenir au titre du service de la voie publique en ce qui concerne les armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques (lanceur de balles de défense) classés en catégorie B et C et à deux cents le stock de munitions de ces deux catégories d’armes qu’elle peut détenir au titre de la formation d’entraînement.