Eau – Agriculture – Urbanisme

Publié le 12/07/2023 • Par Sylvie Luneau • dans : actus experts technique, France

La mission d’information du Sénat sur la gestion durable de l’eau a rendu son rapport le 12 juillet. Son rapporteur, Hervé Gillé, sénateur de Gironde (Socialiste, écologiste et républicain) nous en présente les points forts. Au centre du dispositif, un engagement contractuel entre tous les acteurs, mais aussi un renforcement des politiques de l’eau dans les documents d’urbanisme.

Quelle a été la principale motivation pour lancer cette mission, alors même que le plan Eau est déjà paru et que de nombreux rapports, dont un interministériel, ont été publiés récemment ?

La sécheresse de 2022 a été le déclic. Elle illustre les tensions futures que notre pays va connaître. Il y a eu certes plusieurs travaux parlementaires et gouvernementaux, mais il manque aujourd’hui une approche plus globale pour les synthétiser et surtout plus opérationnelle en termes de gouvernance.

Tout le monde s’accorde sur la nécessaire gouvernance par bassin versant et le rôle clé des agences de l’eau, mais il faut améliorer la déclinaison de ces politiques par les EPTB et les EPAGE. Ainsi, le rapport propose de mettre en place des commissions locales de l’eau dans chaque sous bassin versant, pour ...