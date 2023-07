Le statut de la fonction publique fête ses 40 ans, faites le quiz !

Fonction publique

Publié le 13/07/2023 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France

Ce jeudi 13 juillet, la fonction publique célèbre les 40 ans de son statut général. L'occasion de tester ses connaissances sur son histoire, depuis son bureau ou son transat !

« Il est temps de reconnaître et de soutenir le rôle des fonctionnaires […] Il faut promouvoir le statut général des fonctionnaires, et ainsi réaffirmer le choix d’une fonction publique sous statut, c’est-à-dire à la disposition de la Nation, reconnaissant aux fonctionnaires leur rôle et leurs droits de citoyen ou citoyenne. » Depuis le début du mois, et pour les 40 ans du statut de la fonction publique, une soixantaine d’acteurs syndicaux et associatifs, élus et intellectuels appellent à le défendre dans une tribune.

En ce 13 juillet 2023, date d’anniversaire de la loi « Le Pors », et après publication du dossier « Le statut vacille mais résiste« , la Gazette des communes propose un petit quiz estival sur le sujet.





