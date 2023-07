Schémas de développement de l’ESS : les régions ont du mal à s’y plier

Economie sociale et solidaire

Publié le 12/07/2023 • Par Eric Larpin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Obligatoire selon la loi de 2014, l’élaboration des SRDESS reste au ralenti dans la plupart des régions, chefs de file de l’aide aux entreprises. Cette inertie est un gros frein pour les acteurs de l’ESS.

Economie sociale et solidaire

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Pour amplifier la part de l’économie sociale et solidaire dans les territoires, la loi ESS de 2014 avait proposé d’obliger les régions à produire des Schémas régionaux de développement de l’économie sociale et solidaire (SRDESS) sur le modèle des schémas régionaux de développement économique (SRDE) naissants (loi de 2004). Cette contrainte n’a apparemment pas trop plu aux collectivités ! Selon les décomptes du RTES, seule la Bretagne respecte la loi dans l’actuelle mandature. Certaines ont quand même écrit des feuilles de route ESS avec leur chambre régionale de l’ESS et les ont intégrées dans les SRDEII – qui ont remplacé depuis la loi Notre les SRDE -, au risque de diluer l’ESS dans le droit commun sans préserver ses spécificités.