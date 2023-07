Le Sénat recommande d’enterrer la consigne pour les bouteilles plastiques

Déchets

Publié le 12/07/2023 • Par Fabienne Nedey • dans : France

La Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a rendu les conclusions de sa mission « flash » sur la consigne sur les emballages. Sa position est sans appel : consigne pour réemploi des emballages en verre oui, consigne pour recyclage des bouteilles plastiques non.

Une « impasse ». Un dispositif « économiquement irrationnel ». Un levier « non pertinent » du point de vue environnemental et social, « moins performant qu’il n’y paraît » et porteur de « nombreux effets pervers ». Les conclusions de la mission « flash » de la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, dévoilée le 11 juillet, torpillent la « fausse bonne idée » de la consigne pour recyclage des bouteilles plastiques.

Consigne des bouteilles plastique : le plan B des collectivités

Une « vigilance renforcée »

La Commission avait décidé de lancer, en avril dernier, cette mission confiée à Marta de Cidrac, sénatrice des Yvelines, avec deux objectifs clairs : exercer sur la concertation engagée par le gouvernement en début d’année une « vigilance renforc ...