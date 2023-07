Bordeaux Métropole se dote d’une réserve citoyenne métropolitaine

Feux de forêt

Publié le 12/07/2023 • Par Hervé Jouanneau • dans : Régions, Retour sur expérience prévention-sécurité

Bordeaux Métropole est la première métropole française à créer une réserve citoyenne qui sera intégrée au plan intercommunal de sauvegarde de Bordeaux Métropole. Les premiers volontaires qui ont vocation à intervenir en étroite collaboration avec les communes et services de secours seront opérationnels dès la fin de l’année 2023.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Ils sont repartis avec un premier kit comprenant un tee-shirt, un brassard et une attestation d’appartenance. Agés de 18 à 88 ans, les 108 premiers volontaires retenus dans le cadre d’un appel à candidatures se sont officiellement engagés dans la toute nouvelle réserve citoyenne métropolitaine de Bordeaux Métropole lancée en cette fin du mois de juin.

« Un dispositif unique à l’échelle d’une métropole », souligne Alexandre Rubio, conseiller métropolitain délégué à la gestion des risques inondation et technologiques et maire de Bassens. « Elle s’inscrit dans le cadre de la loi Matras du 25 novembre 2021 qui rend obligatoire la réalisation du plan intercommunal de sauvegarde pour Bordeaux Métropole et prévoit la création de réserves citoyennes intercommunales », précise la métropole qui a ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite

Thèmes abordés Sécurité civile