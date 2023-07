« Le poids social du sport n’est pas reconnu à sa juste valeur »

Interview

Publié le 12/07/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Sollicité par la Gazette sur sa réaction aux violences urbaines des derniers jours de juin, Jean-Philippe Acensi, président de l’Agence pour l’éducation par le sport, rapporte une forte émotion, ainsi qu’une grande inquiétude. Il a pu l’exprimer à la ministre des Sports, lundi 10 juillet, lors d’un séminaire de bilan de l’année au programme duquel les émeutes et les solutions à y apporter par le sport se sont invitées.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le 10 juillet, à l’occasion d’un séminaire intitulé « Un an d’action au service du sport français » qu’elle organisait à l’Insep, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des sports, a réuni des maires, des responsables de fédérations ou associations sportives ou encore de structures d’éducation ou d’insertion par le sport, pour une table-ronde dédiée au rôle social de celui-ci. Le 5 juillet, dans une tribune parue dans L’Equipe, 13 d’entre eux avaient déclaré leur émotion face aux émeutes et dégradations, et demandé « un grand plan de médiation par le sport ».

L’un des signataires de ce texte, Jean-Philippe Acensi, président de l’Agence pour l’éducation par le sport (Apels), détaille, pour la Gazette, l’état d’esprit qui prévaut, à la suite de ces événements, chez les acteurs du ...