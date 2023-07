Les collectivités coachées pour apprendre à construire demain autrement

Transition écologique

Publié le 20/07/2023 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : Innovations et Territoires, Régions

La Fabrique des transitions mise sur de nouveaux modes de coopération au sein des collectivités et avec les acteurs du territoire pour mener des projets de transition solides. Tout territoire en mesure d’associer l’ensemble de son écosystème peut adhérer à la démarche. La Fabrique des transitions a lancé, en 2021, un « parcours d’accompagnement », qu’elle va déployer dans quatre régions.

Prendre le temps de la réflexion et de la coopération, malgré l’urgence écologique et climatique, tel est le credo de La ­Fabrique des transitions. Parmi ses projets, l’association, née en 2020 dans le giron des actions menées par Jean-­François Caron, ex-maire de Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais), a expérimenté de 2021 à 2022 un « parcours d’accompa­gnement » à la transition, en partenariat avec l’ Ademe . Il sera déployé dans quatre régions.

Dix territoires pilotes ont travaillé un peu plus d’un an à la fois sur leur périmètre et tous ensemble, à des projets de transition. « Cette démarche touche du doigt ce que la coopération peut être : pas seulement une coordination, mais un mode d’organisation apprenant dans lequel on accepte de faire des erreurs, on assume sa vulnérabilité et on modifie profondément ses façons d’être et de travailler », assure J­­ulian ­Perdrigeat, délégué général de l’association de promotion de La Fabrique des transitions.

Pour sceller cette coopération, à l’issue d’un diagnostic personnalisé, chaque territoire s’est vu imposer de travailler dans un collectif réunissant quatre types d’acteurs. « Un élu, en l’­occurrence, moi, un agent qui était notre nouvelle cheffe de projet “Petites villes de demain”, un représentant de la direction départementale des territoires et un acteur socioéconomique, pour nous, un agent du parc national des ­Bauges », détaille ­Jeannie Tremblay-­Guettet, première adjointe au maire de ­Faverges-­Seythenex, chargée des transitions (lire ci-dessous).

Espace de dialogue riche

Des conférences sur l’approche systémique et la coopération, ainsi que des témoignages d’experts ou de praticiens ont réuni l’ensemble des participants. « Cela a nourri un espace de dialogue très riche entre les dix territoires », reconnaît Antoine Boutonné, chargé de ­mission « transition écologique et énergétique » au pôle territorial ­de l’Albigeois et des bastides (100 communes, 59 500 hab., Tarn).

Les dix territoires ont ­également planché sur un projet qui leur est propre. Par exemple, la politique d’achat