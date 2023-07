[EDITORIAL] Violences urbaines

Publié le 13/07/2023

La politique du pansement est la réponse apportée ces derniers jours par le gouvernement pour reconstruire le pays après les émeutes urbaines qui ont explosé à la mort du jeune Nahel. Mais pour recoudre les déchirures béantes entre les jeunes des quartiers et la République, il faut (re)mettre de l'humain sur le terrain. Processus à ancrer dans le temps, avec des moyens, alors que l'urgence est là .

Panser les plaies de la ­République. Celles des mairies, des écoles et des autres équipements publics visés par les émeutes qui ont fait suite à la mort tragique du jeune Nahel M. ­Reconstruire pour tourner la page des émeutes, oublier les tirs de mortier d’artifice, les cocktails Molotov lancés par une jeunesse qui a exprimé, plusieurs nuits durant, une violence d’une rare intensité envers les symboles de la République. Sortir la trousse des premiers secours. Celle des textes d’urgence, pour réparer. Mais aussi distribuer les aides financières pour assurer la continuité du service public.

Réparation

Cette politique du pansement, rapide, efficace, est la réponse apportée ces derniers jours par le gouvernement. Une première circulaire signée par les ministres de l’Intérieur, de la Justice et des Collectivités territoriales a été adressée aux parquets afin de prévenir et lutter contre les menaces et violences faites aux élus. Une seconde, signée cette fois-ci par la Première ministre, permet l’accélération des procédures et facilite les opérations de réparation ou de reconstruction engendrées par les dégradations intervenues dans certaines zones urbaines. Enfin, pour compléter cette dernière, un projet de loi d’urgence sera présenté lors du prochain conseil des ministres. Son adoption est d’ores et déjà annoncée d’ici à la fin juillet.

Du côté des aides financières, plusieurs fonds régionaux d’urgence ont vu le jour ainsi qu’une enveloppe ministérielle de 20 millions d’euros pour les seules caméras de vidéosurveillance détruites lors des émeutes.

Suture

Mais il ne faut pas confondre le pansement et la suture. Car panser n’est pas soigner ni, a fortiori, prévenir. Il faut recoudre les déchirures béantes entre les jeunes des quartiers et la République. Renouer le dialogue, retisser du lien social afin d’éviter qu’un tel déchaînement de violences ne se reproduise. Car les professionnels de la politique de la ville dressent un constat unanime : « Sur le terrain, les institutions fonctionnent en sous-effectifs ». Il y a urgence à remettre de l’humain dans les quartiers. De l’humain, pour rétablir l’humanité.