Organisation financière : « Il faut s’appuyer sur des équipes ayant des profils de financier » (3/3)

Publié le 11/07/2023 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Le cabinet Mazars intervient auprès des grandes collectivités sur des thématiques allant de la stratégie financière, à l’accompagnement opérationnel des transformation ou le management des systèmes d’information. Pour Charles Bugnon et Rozenn Le Calvez, sénior manager en service public local, la professionnalisation des agents en charge des missions financières dans les directions financières est la première des exigences pour une déconcentration réussie. Dernier épisode de notre série sur la réorganisation des services finances.

Pourquoi promouvoir auprès des collectivités une organisation des finances déconcentrée ?

Charles Bugnon : Les directions des finances font un diagnostic partagé. Le risque est croissant de ne pas être à la hauteur de changements de taille comme le nouveau référentiel M57, le compte financier unique ou encore ,la mise en qualité et l’accompagnement de la certification des comptes et l’amélioration de la qualité des comptes ou la réforme de la responsabilités des ordonnateurs et comptables. Elles manquent de marges de manœuvre et regrettent d’être trop souvent des « gestionnaires comptables » et non des chefs de file des réformes. La déconcentration des missions budgétaires et financières comptables débutée dans les années 2010 est peu en cours de professionnalisation et de ...