Publié le 26/07/2023

La loi du 10 mars 2023 introduit pour la première dans le droit positif la notion de « gaz bas carbone », à distinguer du biogaz et des gaz renouvelables. Dans cette cinquième et dernière analyse de notre série consacrée à la loi "Energies renouvelables", Emma Babin, avocate associée au cabinet Gossement avocats, fait le point sur les dispositions qui concernent la méthanisation dans son ensemble.

Le biogaz, le gaz renouvelable et le gaz bas carbone ne sont pas les sources d’énergies renouvelables visées par les dispositions les plus nombreuses de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Il n’en demeure pas moins que la loi du 10 mars 2023 contient plusieurs dispositions destinées à encourager le développement des projets de production et de commercialisation du biogaz, de gaz renouvelables et du gaz bas carbone, sur lesquelles il convient de revenir.

Préalablement à une présentation détaillée de ces principales mesures, il convient de relever que la loi du 10 mars 2023 introduit, pour la première fois en droit français, la notion de « gaz bas carbone ». Ce dernier est défini comme un gaz « principalement constitué de ...