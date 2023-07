Le service public de la performance énergétique en 5 points-clés

Habitat

Publié le 12/07/2023 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

Les guichets d’information et de conseil sont organisés autour de l’Agence nationale de l’habitat. Ce service public de la performance énergétique de l’habitat vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique.





Accompagnement

Le projet de rénovation énergétique, performante ou globale, d’un ménage peut être accompagné au plan financier, administratif, technique et social, dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH). L’accompagnement comprend une évaluation de l’état du logement et de la situation du ménage, un audit énergétique ainsi que la préparation à la réalisation des travaux et leur suivi. Il est obligatoire pour certaines aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Il est réalisé par des opérateurs agréés, qui présentent des garanties suffisantes et disposent d’une organisation, de compétences et de moyens appropriés (code de l’énergie, art. L.232-3, R.232-2, R.232-3).

Guichets

Les guichets d’information, de conseil et d’accompagnement constituent ...

Références Arrêté du 21 décembre 2022

