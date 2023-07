Dépenses culturelles

Depuis la crise sanitaire, les budgets culture plongent

Publié le 11/07/2023 • Par Pascale Tessier • dans : Actu experts finances, Actualité Culture, France

Ella - stock.adobe.com

Avec 8,7 milliards d’euros, les collectivités de plus de 3500 habitants ont moins investi pour la culture en 2020 qu’entre 2015 et 2019, mais plus qu’en 2015. La moyenne de 129 euros par habitant ne masque pas les disparités par niveau et au sein d’un même type de collectivités.

