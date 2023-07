La HATVP dresse le panorama du lobbying à l’échelle locale

Lobbying territorial

Publié le 12/07/2023 • Par Martin Delacoux • dans : Actu juridique, France

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié son rapport sur le lobbying en 2022. Une année où son registre de la représentation d’intérêts s’est ouvert au monde local. L'occasion de découvrir à quel point les collectivités ont été les cibles des représentants d’intérêts.

« Obtenir l’annulation concernant la taxe Poids Lourds », « organiser des rendez-vous dans le début d’échanger sur les projets d’aménagement urbain, de mobilité et de sécurisation de l’espace public », « Accueillir au sein des usines Knauf Industries des parlementaires et élus afin de communiquer sur notre filière et nos actions dans le cadre de l’économie circulaire et notre stratégie RSE ». Respectivement assurées par l’antenne alsacienne de la Fédération nationale des transporteurs routiers, le cabinet « influence conseil » Giesbert & Mandin et Knauf industries, ces actes de lobbying, ou représentation d’intérêts, figurent depuis juillet 2022 au registre de la HATVP.

Déjà un an

Cela fait un an que ce registre en ligne de la Haute autorité de la transparence pour la vie publique ...

