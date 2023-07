Adaptation au changement climatique : le retour d’expérience de trois collectivités

France Stratégie a publié fin juin une note sur l'adaptation au changement climatique réalisée par Sarah Tessé, du département Société et politiques sociales et Emilien Gervais, du département Développement, comportant le retour d’expérience de trois territoires, les collectivités étant « en première ligne ».

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Pour s’attaquer au sujet de l’adaptation au changement climatique, France Stratégie a recueilli le témoignage du Grand Poitiers, pour un exemple préventif face aux épisodes de sécheresse et de stress hydrique, celui de Dunkerque pour le risque inondation, et des vallées de la Roya, la Vésubie et la Tinée, à la suite d’une catastrophe naturelle de par leurs compétences liées à l’adaptation, à l’occasion d’une note dédiée parue fin juin.

Les collectivités sont en « première ligne » face à ce chantier, avec à leur main plusieurs dispositifs réglementaires, outils de planification et documents ...