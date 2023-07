Valérie Masson-Delmotte : « Il est désormais interdit de tergiverser »

[Interview] Changement climatique

Publié le 18/07/2023 • Par Olivier Schneid

La course contre la montre née de l’urgence climatique « impose de prendre les problèmes à bras-le-corps », assène la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte. Son message aux collectivités locales, qui sont en première ligne : « Il reste une étroite fenêtre d’opportunité pour limiter la casse, mais elle se referme rapidement. »

Conseillère municipale pendant six ans dans sa « petite commune de l’Essonne » (Villejust), Valérie Masson-Delmotte a pu constater in situ « le temps que cela prend » pour mettre en place des politiques au niveau local. Or, la « course contre la montre » née de l’urgence climatique « impose de prendre les problèmes à bras-le-corps », répète à l’envi la paléoclimatologue, classée en 2022 par le magazine américain « Time » parmi les cent personnalités les plus influentes au monde.

Elle quittera fin juillet la coprésidence du groupe de travail 1 du Giec qu’elle occupe depuis 2015. Les activités ne manqueront pas pour autant à cette chercheuse, membre du Haut Conseil pour le climat, organisme qui a publié le 28 juin un rapport appelant la France à « passer d’une réponse réactive et curative à ...

