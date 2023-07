Concours – Questions d’actualité, juin 2023

Culture générale

Publié le 11/07/2023

Ressource particulièrement utile pour préparer les concours de la fonction publique, la revue des actus du mois est un florilège de textes produits par des institutions nationales, intergouvernementales publiques et privées. Au sommaire, notamment : le nucléaire, la pollution par les plastiques et les retraites en France.

Culture générale – La revue des actualités de juin

Parmi les principales actus du mois écoulé, on retiendra notamment :

La loi n°2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes. « Dans ce contexte de relance de l’énergie nucléaire, le présent projet de loi a pour objectif de simplifier et d’accélérer la mise en œuvre de projets de construction de nouveaux réacteurs électronucléaires en France, en précisant l’articulation entre les différentes procédures (urbanisme, autorisation de création des réacteurs électronucléaires et autorisation environnementale), tout en garantissant la protection de l’ensemble des intérêts mentionné à l’article L593-1 du code de l’environnement (sécurité, santé et salubrité publiques, protection de la nature et de l’environnement) et le plein respect du principe de participation du public inscrit dans la Charte de l’environnement. (Extrait de l’étude d’impact du projet de loi.) Malgré la récente loi sur les retraites, des déficits persisteront, selon le Conseil d’orientation des retraites (COR). Dans son rapport annuel sur les évolutions et perspectives des retraites en France, le COR effectue une projection de l’équilibre financier du système. Malgré la réforme de 2023, l’étude prévoit un déficit des caisses de retraite estimé entre 0,2 et 0,3 % du produit intérieur brut (PIB) à partir de 2024, et jusqu’en 2030, soit de 5 à 8 milliards d’euros par an. Vers un traité mondial contre la pollution plastique. Le futur traité mondial contre la pollution plastique est issu d’une résolution de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement, adoptée en mars 2022. Celle-ci ouvre la voie à une négociation, étalée sur deux ans et mobilisant 193 États, qui aboutira à un texte contraignant et comportant des mesures prenant en compte l’ensemble du cycle de vie des plastiques. Une fois le texte finalisé, les États seront invités à le ratifier.

Et aussi

Le Conseil de l’UE ouvre la voie à une répression pénale des violations des sanctions économiques prises contre la Russie.

Le rôle de SURE pour atténuer les effets de la pandémie et soutenir la reprise.

pour atténuer les effets de la pandémie et soutenir la reprise. « Reconquête sanitaire » , le plan de relocalisation des médicaments essentiels.

, le plan de relocalisation des médicaments essentiels. L’évolution de la fiscalité locale. Le produit de la fiscalité directe locale s’élève à 68,3 milliards d’euros en 2022, mais le produit de fiscalité des collectivités territoriales atteint 104,5 milliards d’euros en comptant les fractions de TVA transférées par l’État.

Le produit de la fiscalité directe locale s’élève à 68,3 milliards d’euros en 2022, mais le produit de fiscalité des collectivités territoriales atteint 104,5 milliards d’euros en comptant les fractions de TVA transférées par l’État. Les chiffres de l’immigration en 2022.

La préparation du volet mobilités des contrats de plan État-régions.

Le plan du gouvernement en faveur du logement.

Comme tous les mois, vous découvrirez dans nos « Questions d’actualité » du mois écoulé une sélection de textes issus des sites web d’institutions européennes (Commission, Toute l’Europe) , intergouvernementales ou internationales (OCDE, agences de l’ONU), et nationales publiques et privées. Le critère de notre sélection est la pertinence du texte en question au regard des programmes des concours et examens professionnels. La revue des actus de mai (87 pages) comprend cinq fiches :

les questions européennes, les questions économiques, les questions nationales, les débats de société et les actualités sociétales.

Le sommaire interactif autorise une consultation à la carte. N’hésitez pas à consulter le site web source de l’info (URL en fin d’article) pour approfondir ou élargir le sujet.

Bonne lecture !

